Штормовая погода ожидается в трех мегаполисах и 16 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Грозы, сильная жара и высокая пожарная опасность ожидаются 6 августа в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».



6 августа днем на севере, в центре, востоке области Улытау ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, юге области ожидаются порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе области Абай ожидается гроза. Ветер северный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 августа днем в центре, на юге Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем в центре, на юге области ожидаются порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части сохранится сильная жара 35-37 градусов. 6 августа на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидается гроза, сохранится сильная жара 35 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве 6 августа днем - сильная жара 35-37 градусов, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 6 августа днем - сильная жара 37-39 градусов, сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза, днем на востоке области - град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре 6 августа утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

6 августа ночью в восточной половине, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ожидается град. Ветер северный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области - чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем при грозе порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, на севере, западе области - пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 25 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается гроза, временами пыльная буря. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге, западе области сохраняется сильная жара 37 градусов. на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 августа ночью на юго-востоке, востоке, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман, днем - град. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается гроза, ночью и утром - туман.

6 августа ночью на западе, севере, днем на большей части Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области - град. Ветер северо-западный, днем на юге, севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

Днем в центре, на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, днем в центре, на юге области 15-20 м/с. 6-8 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается гроза. 6-8 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара 38-41 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 6 августа днем - сильная жара 38 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем сохраняется сильная жара 35 градусов.

Днем в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с, днем - сильная жара 35-37 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане утром и днем ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.