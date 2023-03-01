Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер, осадки и гололед прогнозируют в Астане и 12 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 2 марта ожидается гололед. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Улытауской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Актюбинской области ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20, на севере, востоке области 23-28 м/с. В Кокшетау 2 марта ожидаются осадки (дождь, снег), на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23 м/с.

2 марта ночью на большей части Костанайской области ожидается снег, на юге области - осадки (дождь, снег). Ночью на большей части, днем на востоке, юге области - низовая метель. На юге области сохраняются туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью 15-20, на юго-востоке области порывы 23 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Костанае 2 марта ночью и утром ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

2 марта ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный ночью на западе, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске 2 марта ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 18 м/с.

2 марта ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юге области ожидается низовая метель. Ночью на востоке области ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на большей части области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, 15-20, порывы 23 м/с.

На юге Карагандинской области ожидается туман. На западе, севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Караганде ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Абайской и Восточно-Казахстанской областей ожидаются осадки (преимущественно дождь), низовая метель, гололед. Ветер южный на большей части области 15-20, в центре области порывы 25 м/с.

На большей части Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, на юге, западе области порывы 23-28 м/с.