Штормовая погода ожидается в Нур-Султане и 11 областях страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 16 января ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью 16 января на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). Сутки в центре и на юге области ожидается туман, сохраняется гололед. Ветер юго-западный, западный днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде 16 января временами ожидаются туман, ночью гололед.

16 января на севере, западе, востоке Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

16 января ночью на большей части, днем на западе Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный 9-14, ночью на западе и в центре области порывы 17-22 м/с. В Актау 16 января ожидается ветер северо-западный, западный 9-14, ночью порывы 17-22 м/с.

Днем 16 января на юге, востоке Павлодарской области ожидается метель, гололед. Ветер южный, ночью на севере, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем 16 января ожидается метель, гололед. Ветер южный, порывы 15-20 м/с.

16 января на большей части Атырауской области ожидаются туман, гололед. На севере, западе области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный 9-14, на севере, западе области 15-20 м/с. В Атырау 16 января ожидаются туман, гололед.

16 января ночью на северо-востоке, днем на западе Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, ночью в центре, днем на западе, в центре, на юго-востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске 16 января ожидается гололед. В Семее 16 января ожидается гололед.

16 января на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем в северной половине области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау днем 16 января ожидается метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.

16 января на севере, западе, востоке Карагандинской области ожидаются метель, гололед, на юго-востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Караганде 16 января ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15 м/с. В Жезказгане 16 января ожидаются метель, гололед.

16 января на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью 16 января ожидается низовая метель.

Днем 16 января на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юге, западе области ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью на юго-западе области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем 16 января ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

16 января в районе Жаланашколя Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 18-23 м/с.