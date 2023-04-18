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Штормовая погода ожидается в Астане, Алматы и 12 регионах Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Апреля 2023, 19:11
Штормовая погода ожидается в Астане, Алматы и 12 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Осадки, сильный ветер, заморозки и гололед ожидаются в Астане, Алматы и 12 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге, севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20, ночью в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. Ночью на большей части области ожидаются заморозки 2-7 градусов. В Талдыкоргане 19 апреля ночью ожидаются заморозки 3-5 градусов.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. В Актау 19 апреля ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

19 апреля ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

19 апреля в Алматинской области ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Алматы 19 апреля ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Конаеве 19 апреля ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Астане 19 апреля ночью и утром ожидаются гололед, туман.

Днем в центре, на востоке, юге Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, востоке области - гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, западе порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, в центре, на юге области порывы 25 м/с. В Семее 19 апреля ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), на севере, востоке области - гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на востоке области 15-20 м/с. Ночью на севере области сохраняется на поверхности почвы заморозки 3 градуса.

19 апреля ночью и утром в южной половине Павлодарской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре 19 апреля ночью ожидается низовая метель.

На севере, западе Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, юге области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде 19 апреля ночью ожидаются низовая метель, гололед.

19-20 апреля в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. 19 апреля ночью на большей части области сохраняются заморозки 1-6 градусов, 20 апреля в горных районах области - заморозки 1-3 градуса. В Таразе 19-20 апреля днем ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с. 19 апреля ночью в городе ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.


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