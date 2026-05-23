Штормовая погода ожидается почти по всему Казахстану

Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана на 24 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

24 мая в Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается дождь, гроза, днем на западе области дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный на западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Шымкент 24 мая днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Мангистауской области ожидается туман. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городк Акта ночью временами ожидается туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. В центре, на юге, западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Костанай днем ожидаются дождь, гроза.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14, порывы 15-20 м/с.

24 мая ночью в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается туман. На севере области сохранится высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы). Ночью временами ожидается туман.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 мая утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер западный, северо-западный днем на востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре утром и днем ожидаются временами дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ночью ожидаются дождь, гроза, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 15-18 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный, северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью в горных районах области заморозки 1 градус. На севере, западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается высокая пожарная опасность.

24 мая в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В областном центре сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.

24 мая на западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Семей ожидаются дождь, днем гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, юге области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью ожидаются дождь, гроза.