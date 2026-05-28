Штормовая погода ожидается почти по всему Казахстану

Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана и в городах Астана и Алматы на 29 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

29 мая ночью в области Абай ожидаются дождь, гроза, на севере области сильный дождь, град, шквал, днем на востоке, в центре области дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, ночью порывы 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семее ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Кокшетау ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре ожидается ветер юго-западный, западный утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

29 мая ночью и утром на севере, юго-востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке, западе области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В областном центре ночью и утром ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Таразе ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал, днем на севере, востоке области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20, днем порывы 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре ожидаются дождь, гроза, град. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидается небольшой дождь. На юге, востоке, в горных районах области гроза. Ветер северо-восточный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке, в горных районах области временами порывы 18-23 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность. В городе Конаев: 29 мая ожидается ветер юго-западный днем порывы 18 м/с. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы): 29 мая временами ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный временами порывы 18-23 м/с.

В городе Алматы днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

29 мая в Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге, востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау временами ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью порывы 15-18 м/с.

В городе Астана ожидается ветер западный, юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

29 мая на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Днем на северо-востоке, юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на юге, северо-востоке, в центре области порывы 17-22 м/с На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Актау днем ожидаются дождь, гроза.

Днем на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. На западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере области дождь, гроза, на западе области временами сильный дождь. Утром на севере области туман. Ветер юго-западный, южный на юге области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре днем ожидаются дождь, гроза.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, днем на западе, севере области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Петропавловске ожидаются дождь, гроза, град, днем шквал. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал, днем на севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что неустойчивая погода сохранится в Казахстане до конца мая.