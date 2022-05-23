23 Мая 2022 12:41

Шторм в Канаде оставил без электричества свыше 900 тыс. домов

ТОРОНТО. КАЗИНФОРМ – После сильного шторма в провинциях Онтарио и Квебек на юге Канады почти 900 тыс. домов остались без электричества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В результате стихийных бедствий четыре человека погибли из-за падения деревьев и одна женщина утонула, когда лодка перевернулась в реке Оттава.

По данным Министерства окружающей среды Канады, порывы ветра достигали 132 км в час. После штормов было повалено много деревьев, нарушено движение транспорта, повреждены дома, экстренные службы не успевали принимать заявки с призывами о помощи.

Энергетическая компания Hydro One, которая охватывает Онтарио, заявила, что для повторного подключения каждого дома к электричеству потребуется несколько дней.

Автор: Рустем Кожыбаев