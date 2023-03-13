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      Акмолинская область

    Шторм прогнозируют в 10 регионах Казахстана

    13 Марта 2023, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 10 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    14 марта в Абайской области, в городе Семее, в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями, объявлено предупреждение о неблагоприятных метеословиях второй степени.

    На севере, западе, юге Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный днем на севере, западе области - порывы 15-20 м/с.

    Днем на большей части Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере - гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, юге области - порывы 15-20 м/с. Днем температура воздуха 2 мороза - 3 тепла, на юге области 10-15 тепла

    На юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный 9-14, на востоке, юге, севере области - порывы 15-20 м/с.

    В ВКО, в городах Усть-Каменогорск и Риддер, в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

    Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской областиожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, северный днем на юго-востоке области - порывы 15-20 м/с.

    На севере, в центре Кызылординской области - туман.

    Ночью на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. Днем на севере, востоке области - пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

    Днем 14 марта на севере, западе, юге Северо-Казахстанской областиожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на юге области - туман. Ветер южный, юго-западный на севере, западе, юге области - порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем ожидается 0-5 тепла.

    15 марта на большей части области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, востоке, юге области - гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области - порывы 23-28 м/с. Температура воздуха днем ожидается 3 мороза-2 тепла.

    14 марта на севере, в горных районах Туркестанской областиожидается туман.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Актюбинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Погода Абайская область
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