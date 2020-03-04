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Шторм ожидается в Жамбылской области
4 Марта 2020 14:25
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 5-6 марта в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, днем 5, ночью 6 марта порывы 23-28 м/с. Местами ожидается туман, передает МИА «Казинформ».
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По информации РГП «Казгидромет», в Таразе днем 5 марта ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Временами ожидается туман.
Вероятность шторма 90-95 %.
Ключевые слова: Жамбылская область, Казгидромет, Погода,
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