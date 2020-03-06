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Шторм ожидается в Жамбылской и Костанайской областях
6 Марта 2020 14:51
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской и Костанайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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7-8 марта в Жамбылской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем 7, ночью 8 марта порывы 23-28 м/с. Местами ожидается туман.
В Таразе днем 7 марта, ночью 8 марта ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Временами ожидается туман.
Вероятность шторма 90-95 %.
7 марта в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, местами 23-28 м/с.
В Костанае днем 7 марта ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Жамбылская область, Костанайская область, Казгидромет, Погода,
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