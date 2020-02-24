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Шторм ожидается в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях
24 Февраля 2020 15:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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25 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер южный днем местами 15-20 м/с. В Уральске 25 февраля ожидаются туман, гололед, ветер южный днем порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90 - 95 %.
25 февраля в Кызылординской области местами сохраняется туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95 – 100 % .
Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Кызылординская область, Погода,
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