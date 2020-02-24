+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 8 °С
USD 375.87 EUR 406.24
RUB 5.84 CNY 53.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Шторм ожидается в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях

24 Февраля 2020 15:14
Поделиться:
Шторм ожидается в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Сход снежных лавин возможен в горах близ Алматы
Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области В столице развёрнут оперативный штаб из-за метели

25 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер южный днем местами 15-20 м/с. В Уральске 25 февраля ожидаются туман, гололед, ветер южный днем порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90 - 95 %.

25 февраля в Кызылординской области местами сохраняется туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95 – 100 % .


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Кызылординская область, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив