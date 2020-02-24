Шторм ожидается в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

25 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер южный днем местами 15-20 м/с. В Уральске 25 февраля ожидаются туман, гололед, ветер южный днем порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90 - 95 %.

25 февраля в Кызылординской области местами сохраняется туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95 – 100 % .