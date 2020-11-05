Новости
Шторм ожидается в трех областях республики
5 Ноября 2020 20:55
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях республики, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеО шторме предупредили жителей трех областей РК Благоприятная погода ожидается в ближайшие трое суток на большей части Казахстана Туман, гололед, сильный ветер ожидаются 4 ноября в Казахстане
По информации РГП «Казгидромет», 6-7 ноября в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, гололед. Днем 6, сутки 7 ноября ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.
6 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго- западный, днем местами 15-20 м/с.
6 ноября в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- О готовности к зимнему периоду рассказали в Акмолинской области
- Алик Шпекбаев проверил качество ремонта дороги в Костанайской области
- Два резервиста Президентского кадрового резерва получили руководящие должности в СКО
- Около ста жалоб на госслужащих написали жители СКО
- Гибкий график работы предлагают применять в госорганах СКО
- Как проводят оптимизацию на госслужбе в СКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047