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Шторм ожидается в трех областях республики

5 Ноября 2020 20:55
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Шторм ожидается в трех областях республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях республики, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», 6-7 ноября в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, гололед. Днем 6, сутки 7 ноября ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

6 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго- западный, днем местами 15-20 м/с.

6 ноября в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.



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#Акмолинская область   #Костанайская область   #Северо-Казахстанская область   #Казгидромет   #Погода  
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