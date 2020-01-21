Шторм ожидается в столице и нескольких областях республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, 22-24 января в Актюбинской области ожидаются снег, днем 22 января местами сильный снег, 22-24 января в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях снег, в Павлодарской области снег, 23, ночью 24 января осадки (преимущественно снег).

22, 23 января в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях ожидаются метель, местами гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более.

В Нур-Султане 22-23 января ожидаются снег, метель, 23 января гололед. Вечером 22, сутки 23 января ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. Вероятность шторма 90-95%.