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Шторм ожидается в Северном Казахстане
5 Марта 2020 14:11
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».
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6-7 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман. 6 марта ветер северо-западный местами 15-20 м/с. 7 марта ветер юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Петропавловске днем 6 марта ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. 7 марта ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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