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Шторм ожидается в Нур-Султане
11 Декабря 2019 14:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«В Нур-Султане 12 декабря сохраняется туман. Вероятность шторма 85-90 %», - говорится в распространенном сообщении.
Ключевые слова: Нур-Султан, Погода,
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