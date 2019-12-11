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Шторм ожидается в Нур-Султане

11 Декабря 2019 14:54
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Шторм ожидается в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«В Нур-Султане 12 декабря сохраняется туман. Вероятность шторма 85-90 %», - говорится в распространенном сообщении.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Погода,
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