Шторм ожидается в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султане 12 декабря сохраняется туман. Вероятность шторма 85-90 %», - говорится в распространенном сообщении.