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Шторм ожидается в Нур-Султане и трех областях РК 20 марта

19 Марта 2020 21:09
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Шторм ожидается в Нур-Султане и трех областях РК 20 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана 20 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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20 марта в Нур-Султане ночью и утром сохраняется туман. Вероятность шторма 85-90 %.

В Акмолинской области местами сохраняется туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Кокшетау ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Костанае днем 20 марта ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Мангистауской области ожидается дождь, местами сильный. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Костанайская область, Казгидромет, Мангистауская область,
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