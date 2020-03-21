Шторм ожидается в Нур-Султане и шести областях РК 22 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 22 марта в Нур-Султане и шести областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане ожидается ветер западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный ночью 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с.

22-24 марта в Атырауской области местами ожидаются туман. Вероятность шторма 80-85%.

Днем 22 марта на севере, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью местами туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный порывы 15-20 м/с.

В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются местами туман, гололед. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

В Северо-Казахстанской области ночью на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.