Шторм ожидается в нескольких областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах республики, передает МИА «Казинформ».

23 февраля в Акмолинской области днем местами ожидается сильный снег. 23-25 февраля - местами метель, туман. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с, днем 23, сутки 24, ночью 25 февраля 15-20, порывы 23-28 м/с.

23-24 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

23 февраля ночью на юге Актюбинской области ожидается метель, днем местами низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северный, местами 15-20, ночью порывы 23 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северный местами 15-20 м/с.

23 февраля в Атырауской области местами ожидается низовая метель. Ветер северо-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.