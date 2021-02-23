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    18:52, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Шторм ожидается в нескольких областях РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    23 февраля в Акмолинской области днем местами ожидается сильный снег. 23-25 февраля - местами метель, туман. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с, днем 23, сутки 24, ночью 25 февраля 15-20, порывы 23-28 м/с.

    23-24 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

    23 февраля ночью на юге Актюбинской области ожидается метель, днем местами низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северный, местами 15-20, ночью порывы 23 м/с.

    В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северный местами 15-20 м/с.

    23 февраля в Атырауской области местами ожидается низовая метель. Ветер северо-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.


    Теги:
    Атырауская область Карагандинская область Западно-Казахстанская область Актюбинская область Акмолинская область
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