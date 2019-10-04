Шторм ожидается в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Днем 5 октября в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Местами сохраняется ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %», - сообщили синоптики.