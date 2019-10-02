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вчера 22:14
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Шторм ожидается в Костанайской области
2 Октября 2019 16:29
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе РГП «Казгидромет».
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«3 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, днем ветер юго-западный 15-20 м/с. В Костанае днем 3 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95 %», - говорится в сообщении синоптиков.
Ключевые слова: Костанайская область, Казгидромет, Погода,
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