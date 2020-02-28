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Шторм ожидается в Костанайской и Туркестанской областях
28 Февраля 2020 20:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской и Туркестанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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29 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер южный местами 18 м/с. В Костанае 29 февраля ожидается ветер южный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
29 февраля в Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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