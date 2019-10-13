Шторм ожидается в двух областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

13 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер западный днем местами 15-20 м/с. В Уральске днем 13 октября ожидается ветер западный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

13 октября ночью в Кызылординской области местами сохраняются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Ветер восточный с переходом на западный утром и днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.