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Шторм ожидается в двух областях Казахстана

13 Октября 2019 03:00
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Шторм ожидается в двух областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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13 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер западный днем местами 15-20 м/с. В Уральске днем 13 октября ожидается ветер западный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

13 октября ночью в Кызылординской области местами сохраняются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Ветер восточный с переходом на западный утром и днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Кызылординская область, Погода,
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