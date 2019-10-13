Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.10.2019 23:52
-
11.10.2019 23:43
-
11.10.2019 23:36
-
-
11.10.2019 23:18
-
-
-
11.10.2019 22:53
-
-
-
11.10.2019 22:25
-
11.10.2019 22:12
-
-
-
-
-
11.10.2019 21:29
-
11.10.2019 21:11
Шторм ожидается в двух областях Казахстана
13 Октября 2019 03:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеГроза – на севере, жара – на востоке: о погоде на 13 августа рассказали синоптики
13 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер западный днем местами 15-20 м/с. В Уральске днем 13 октября ожидается ветер западный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
13 октября ночью в Кызылординской области местами сохраняются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Ветер восточный с переходом на западный утром и днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Кызылординская область, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Без осадков будет в Казахстане 13 октября
- Неустойчивый характер погоды прогнозируют в Казахстане в субботу
- 36 санитарных автомашин получили медучреждения Кызылординской области
- Гроза, ветер, заморозки: штормовое предупреждение объявили в двух областях
- Похолодание, дождь и мокрый снег прогнозируют на выходные в Казахстане
- Дожди с грозами пройдут в Казахстане 11 октября
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047