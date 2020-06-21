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Шторм ожидается в четырех областях республики

21 Июня 2020 23:16
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Шторм ожидается в четырех областях республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех областях республики объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».

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#Акмолинская область   #Жамбылская область   #Костанайская область   #Северо-Казахстанская область   #Казгидромет   #Погода  
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