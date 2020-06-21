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Шторм ожидается в четырех областях республики
21 Июня 2020 23:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех областях республики объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».
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22 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, град. Ночью и утром местами
туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с. Местами
сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 85-90 %.
В Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный
местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ночью и утром местами туман. Вероятность шторма 90-95 %
Днем 22-24 июня в Жамбылской области ожидается сильная жара до 40°С. Вероятность шторма 90-95 %
#Акмолинская область #Жамбылская область #Костанайская область #Северо-Казахстанская область #Казгидромет #Погода
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