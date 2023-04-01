Шторм ожидается в большинстве регионов страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в большинстве регионов республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

1 апреля на западе, юге Акмолинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в центре, днем на большей части Актюбинской области - ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Алматыночью ожидается заморозки 1-3 градуса.

В Алматинской области ожидаются заморозки до 3-5 градусов.

В Жетысуской области- ветер северо-восточный, временами порывы 17-22 м/с.

На юге, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Карагандинской области - ветер восточный, порывы 15-20, временами 23 м/с.

На западе, севере, югеожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На большей части Мангистауской области - дождь, на западе, юге, в центре области - сильный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный, на большей части области - порывы 15-20, на западе, в центре области временами 23-28 м/с.

На севере, западе, юге Северо-Казахстанской областиожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Улытауской области ожидается ветер восточный, ночью на западе, юге, в центре области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, временами порывы 23 м/с.