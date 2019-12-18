Шторм ожидается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О надвигающемся шторме на фоне тумана и гололеда предупредили жителей и гостей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозу Атырауского центра гидрометеорологии РГП «Казгидромет», 18-19 декабря в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма - 80-85 процентов.