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Шторм ожидается в Атырауской области

18 Декабря 2019 00:03
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Шторм ожидается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О надвигающемся шторме на фоне тумана и гололеда предупредили жителей и гостей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По прогнозу Атырауского центра гидрометеорологии РГП «Казгидромет», 18-19 декабря в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма - 80-85 процентов.

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Ключевые слова: Атырауская область, Погода,
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Автор:

А. Соколов

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