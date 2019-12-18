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Шторм ожидается в Атырауской области
18 Декабря 2019 00:03
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О надвигающемся шторме на фоне тумана и гололеда предупредили жителей и гостей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По прогнозу Атырауского центра гидрометеорологии РГП «Казгидромет», 18-19 декабря в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма - 80-85 процентов.
Ключевые слова: Атырауская область, Погода,
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