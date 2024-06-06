18:45, 05 Июнь 2024 | GMT +6
Шторм ожидается в Астане и 14 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявили синоптики в Астане и 14 регионах республики, передает агентство Kazinform.
В Астане, области Улытау, Абай, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской и Павлодарской областях ожидается гроза.
На большей части Мангистауской области прогнозируют сильную жару 40 градусов.
На Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях ожидаются гроза, град, шквал.
На востоке, севере Атырауской области ожидается пыльная буря.
На севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал.