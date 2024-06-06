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    18:45, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Шторм ожидается в Астане и 14 регионах Казахстана

    гроза
    Фото: pixabay.com

    Штормовое предупреждение объявили синоптики в Астане и 14 регионах республики, передает агентство Kazinform. 

    В Астане, области Улытау, Абай, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской и Павлодарской областях ожидается гроза. 

    На большей части Мангистауской области прогнозируют сильную жару 40 градусов. 

    На Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях ожидаются гроза, град, шквал.

    На востоке, севере Атырауской области ожидается пыльная буря. 

    На севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. 

    Теги:
    Погода Казгидромет Грозы Штормовое предупреждение
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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