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    Шторм ожидается в 7 регионах Казахстана

    2 Декабря 2022, 20:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шторовое предупреждение объявлено в 7 регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    3 декабря в Шымкенте ночью и утром временами ожидается туман.

    В Алматы- туман.

    На юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман.

    На юге, востоке Акмолинской области -низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14, в южной половине области - порывы 15-20 м/с.

    Днем в центре, на востоке Актюбинской области - ветер северо-восточный, порывы 15 м/с.

    Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области - туман.

    На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской областиожидается туман. Ветер северо-восточный днем в горных районах 15-20 м/с.
    Акмолинская область Алматы Алматинская область Актюбинская область Западно-Казахстанская область Туркестанская область Шымкент Погода
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