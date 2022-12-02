Шторм ожидается в 7 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шторовое предупреждение объявлено в 7 регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

3 декабря в Шымкенте ночью и утром временами ожидается туман.

В Алматы- туман.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман.

На юге, востоке Акмолинской области -низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14, в южной половине области - порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на востоке Актюбинской области - ветер северо-восточный, порывы 15 м/с.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области - туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской областиожидается туман. Ветер северо-восточный днем в горных районах 15-20 м/с.



