Шторм ожидается в 5 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

5 октября в Западно-Казахстанской области - ветер юго-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с.

На северо-востоке, юге, в центре Мангистауской области - пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке, юге, в центре области 15-20 м/с.

В Шымкенте - ветер восточный 15-20 м/с.