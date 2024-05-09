Шторм ожидается в 14 регионах РК

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 14 регионах республики, передает агентство Kazinform.

9 мая днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, в центре, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Караганда: 09 мая днем ожидается гроза.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Жезказган: 09 мая ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем временами порывы 15-20 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидается град. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. г. Кокшетау: 09 мая утром и днем ожидается временами гроза. Ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный, днем в центре области порывы 15-20 м/с. г. Конаев: 09 мая днем ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Западно-Казахстанской области ветер северо-западный, западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. г. Уральск: 09 мая ветер северо-западный, западный днем порывы 18 м/с.

Ночью на востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Атырау: 09 мая ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-18 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается гроза, на западе, севере, востоке области град. Ветер юго-восточный 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. г. Петропавловск: 09 мая днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на севере, в центре, днем на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный днем 15-20 м/с. 09 мая на западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 09 мая ожидается ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью в горах, днем на юге, западе, в горных и предгорных районах области гроза, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На западе, в пустынных районах области ожидается высокая пожарная опасность. г. Шымкент: днем 09 мая временами ожидаются гроза, шквал. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. г. Туркестан: днем 09 мая временами ожидаются гроза, шквал. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. г. Тараз: Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области 23-28 м/с. г. Костанай: 09 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. г. Павлодар: 09 мая днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с