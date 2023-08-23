Шторм ожидается в 13 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», днем на западе, юге области Абай ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем при грозе - порывы 15-20 м/с. Высокая пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области - гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере области - порывы 15-20 м/с. На западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, западе, днем на севере, востоке, в центре области - гроза, днем - град. Ветер южный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара до 35 градусов. На западе, востоке, юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. 23 августа на западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юге Восточно-Казахстанской области - гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем при грозе - порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, северо-западе, днем на востоке Западно-Казахстанской области - гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. На западе, востоке, юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. На большей части области ожидается сильная жара до 35 градусов. На юге, в центре области - высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Костанайской области - сильный дождь. Ночью на западе, севере, днем на большей части области - гроза. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер северо-западный ночью на западе, севере области 15-20, днем на большей части области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный днем на западе, в центре области 15-20 м/с. На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, в центре Мангистауской области - гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на северо-востоке области - пыльная буря. Ветер северо-западный днем на северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняются сильная жара до 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на севере области 15-20 м/с. Высокая пожарная опасность.

На большей части Северо-Казахстанской области - дождь, днем на севере, западе области - сильный дождь. На севере, западе области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на юго-западе области - туман. Ветер южный, юго-западный ночью на севере, западе области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на севере, западе области - порывы 23-28 м/с. На севере, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере области Улытау ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняются сильная жара до 37 градусов, высокая пожарная опасность.