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Шторм ожидается в 10 регионах Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Июня 2023, 19:18
Шторм ожидается в 10 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 10 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Астанеднем 6 июня ожидаются гроза, сильная жара до 36-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем на большей части области - сильная жара до 35-39 градусов.

На западе, севере, востоке Акмолинской областиожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на западе, севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. Днем сохраняются сильная жара до 35-38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Восточно-Казахстанской области- сильная жара до 35-38 градусов. На северо-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, в районе Алаколя - порывы 17-22 м/с. На большей части области ожидается сильная жара до 35-38 градусов.

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-западный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Костанайской области - гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, севере области - порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняются сильная жара до 39 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Кызылординской областиожидается сильная жара - 42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Мангистауской областиожидается туман. Днем на большей части области - сильная жара до 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. Ветер северо-западный, северный днем севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области - гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северный на севере, западе, юге области - порывы 15-20 м/с. На большей части области ожидается сильная жара до 35-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


Астана   Акмолинская область   Восточно-Казахстанская область   Западно-Казахстанская область   Костанайская область   Кызылординская область   Северо-Казахстанская область   Казгидромет   Мангистауская область   Погода   Абайская область   Жетысуская область  
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