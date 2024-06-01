Шторм ожидается на большей части Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 16 регионах республики, передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», 1 июня в Астане ожидается гроза.

На юге области Абай ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке, юге области — порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке, в центре области ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области — порывы 15-20 м/с

Днем на северо-востоке, востоке Актюбинской области ожидается гроза. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем при грозе — порывы 15-20 м/с. Днем — сильная жара 36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области — чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки — дождь, снег. Ночью и утром на севере, востоке области — туман. Днем на востоке, юге области — гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке, юге области — порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1-2 июня в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юго-востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе — порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области ожидается — сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге — чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, в центре области — туман. Ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, днем на западе области — порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе, юге Костанайской области ожидается гроза, днем на западе, востоке, юге области — гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке области — порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке области — чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области — порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Павлодарской области ожидаются заморозки 3 градуса.

Днем на севере Северо-Казахстанской области — сильный дождь. Днем на севере, западе, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем 15-20 м/с, на севере, западе, юге области — порывы 23 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере области — порывы 15-20 м/с.