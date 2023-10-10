Шторм ожидается на большей части Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 12 регионах республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

10 октября в Астане ожидается ветер южный, юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области - ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области - ветер юго-западный западный на юге, северо-востоке области - порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер западный, ночью на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области - гололед. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на юге, западе, севере области - порывы 15-20 м/с.

На западе, в центре Карагандинской области - ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на юге области - туман. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части 15-20, на востоке области - порывы 23 м/с, днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер южный, с переходом на северо-западный, днем на севере области 15-20 м/с. 10-11 октября на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области - высокая пожарная опасность.

На северо-западе, юге, северо-востоке Мангистауской области - пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью на большей части области 15-20, порывы 23 м/с, днем на северо-западе, юге, северо-востоке области - порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Павлодарской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области - дождь. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части области 15-20 м/с, на севере, западе области - порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере области, днем на большей части области Улытау ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.