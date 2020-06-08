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Шторм и гроза ожидаются в Акмолинской области

8 Июня 2020 15:23
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Шторм и гроза ожидаются в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Днем 9 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %», - говорится в сообщении синоптиков.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Казгидромет, Погода,
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