Шторм и гроза ожидаются в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Днем 9 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %», - говорится в сообщении синоптиков.