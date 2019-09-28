Шторм, гололед и туман ожидаются на севере Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Усиление ветра, гололед и туман ожидаются в ближайшие сутки в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

29 сентября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный 15-20, местами порывы 25 м/с. В городе Петропавловске 29 сентября ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с, в ероятность шторма 90-95 %.

29 сентября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем местами порывы 15-20 м/с. 29-30 сентября местами ожидаются гололед, туман. В Кокшетау 29 сентября ночью и утром ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), туман, в ероятность шторма 85-90 %.