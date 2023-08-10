Шторм «Ганс» привел к сильному наводнению и оползням в Норвегии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Пришедший на территорию Норвегии шторм «Ганс» повлек сильнейшее за последние пятьдесят лет наводнение в скандинавской стране, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Шторм, получивший название «Ганс», обрушился на Швецию поздно вечером в воскресенье, достиг Норвегии в понедельник, затронув также некоторые районы Дании и Финляндии.

Экстремальное явление повлекло проливные дожди; наводнение вызвало сбои в транспортной системе, привело к эвакуации тысяч людей из своих домов.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна должна быть готова к новым наводнениям в ближайшие дни. В восточных регионах Норвегии распространяется красный уровень предупреждения об опасности наводнений и оползней.

«Предупреждение о наводнении на красном уровне сохраняется для большей части Викена и Инландета. Уровни значительной части водотока Драмменсвассдрагет превышают 50-летнее наводнение, и последствия будут огромными», - говорит Эрик Холмквист, специалист из Норвежского управления водотоков и энергетики.

Указанный водоток Драммен является третьим по величине в Норвегии и состоит из нескольких водотоков, включая Халлингдал, Бегнавассдрагет и Рандсфьорд.

Сотни людей были эвакуированы за последние несколько дней в пунктах Викене и Иннландете из-за наводнений и риска оползней. В Несбьене в Халлингдале большая часть центра находится под водой. В ряде мест масштабная эвакуация проводится с использованием вертолетов.