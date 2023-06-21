Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов приняли участие в церемонии закладки капсулы времени в рамках строительства здания Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Новое учебное заведение создано во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по открытию в республике филиалов ведущих зарубежных вузов и формированию нового поколения инженеров-промышленников. Оно работает на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова.

В настоящее время в Мангистауской области реализуется ряд крупных проектов в сфере энергетики, одним из которых является завод по производству «зеленого» водорода. В этой связи новый Казахско-Немецкий институт будет вести подготовку востребованных технических специалистов из числа местной молодежи и жителей других областей страны на основе передового опыта в области инженерии.

Обучение первых студентов бакалавриата начнется уже в сентябре текущего года. Именно им предстоит в 2029 году вскрыть капсулу времени, в которую сегодня Алихан Смаилов и Франк-Вальтер Штайнмайер заложили письмо с обращением к первому выпуску нового вуза.

В 2023-2024 годах подготовка будет идти по двум программам бакалавриата: «Энергетический и экологический инжиниринг» Гамбургского технического университета и «Логистика» Технического университета Вильдау. Комплексный учебный план включает три года обучения в университете имени Есенова и полтора года обучения в университете-партнере в Германии. В этой связи большое внимание в новом вузе будет уделяться изучению немецкого языка.

В дальнейшем образовательная программа будет расширена до 8 программ бакалавриата и 6 программ магистратуры в таких областях, как промышленная автоматизация и робототехника, управление водными ресурсами и отходами, разработка возобновляемых источников энергии, технологический инжиниринг, интернет вещей, наука о данных и искусственный интеллект. Казахстанские студенты инженерных специальностей будут проходить обучение в ведущих вузах Германии, среди которых Технический университет Вильдау, Гамбургский технический университет, Университет прикладных наук Анхальта, Технический университет Берлина, Дармштадтский технический университет и др.

В своем выступлении Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что подготовка высококвалифицированных инженеров выгодна как казахстанским, так и немецким компаниям.

«Обе страны нуждаются в хороших специалистах. Уверен, что будущее этого института и его выпускников будет светлым. Это очень важный проект в области образования. Сотрудничество между нашими странами в этой сфере и в сфере научных исследований будет расти и дальше. Желаю успешного начала учебы в сентябре этого года», — сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Со своей стороны Премьер-Министр РК отметил, что Казахстан и Германию на протяжении многих лет связывает взаимовыгодное стратегическое партнерство, важной частью которого является сфера высшего образования и науки. Так, в настоящее время между вузами двух стран заключено 178 договоров, реализуется более 10 двудипломных программ. В этой связи создание Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии также является весьма актуальным.

«Институт будет способствовать подготовке востребованных кадров, а также проведению научных исследований и разработке новых технологий, в том числе в области производства «зеленого» водорода», — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что развитие «зеленой» экономики – один из ключевых трендов в современном мире, который направлен на сохранение природных ресурсов и обеспечение устойчивого развития. В частности, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы мировой спрос на водород значительно возрастет во многих отраслях, включая переработку металлов, химическое производство и транспортную сферу.

«Мы не отстаем от мировых тенденций и также стремимся внедрять у себя «чистые» технологии. «Зеленая» экономика в Мангистауской области уменьшит зависимость региона от нефтегазовой отрасли, приведет к созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни населения. Уверен, что институт внесет свою лепту в это и станет одним из передовых вузов не только на западе страны, но и в масштабе Центральной Азии», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В мероприятии также приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, президент Казахстанско-Немецкого университета Волрад Роммель, президент университета имени Есенова Берик Ахметов.