Штат сотрудников намерены расширить 77% из 336 опрошенных компаний в РК к 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 77 % компаний Казахстана намерены расширить штат сотрудников в 2023 году. 15 % компаний еще не определились на этот счет, а 8 % точно не планируют увеличивать количество сотрудников. Это стало известно из опроса работодателей, проводимым компанией HeadHunter Казахстан, в период с 10 по 31 августа 2022, передает МИА «Казинформ».

В числе респондентов преобладали компании из секторов розничной торговли (19 %), строительства и недвижимости (9 %), образования (6 %), информационных технологий (6 %) и финансов (5 %). Все остальные отрасли занимают от 4 до 0,2 %. Общее количество участников – 336 компаний.

Самая высокая доля тех, кто готов расширить штат, — среди компаний сектора розничной торговли, медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости.

Самым популярным отделом для расширения стал – отдел продаж (38 %). На втором месте производство (15 %) и отдел маркетинга на третьем (4 %). Замыкает топ отдел информационных технологий (3 %) и отдел управления (3 %).