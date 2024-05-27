Штангистка из Казахстана выиграла юношеский чемпионат мира в Перу

Команда Казахстана по тяжелой атлетике завоевала вторую золотую медаль на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Лиме (Перу), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Автором победы стала Аянат Жумагали. Она заняла первое место в категории до 76 килограммов. Ее итоговый результат составил 222 (97+125) килограмма.

Ранее Нурдос Сабыр также взял золото, а Акжол Курманбек завоевал серебро. Также в активе команды Казахстана бронза, которую завоевала Сания Орманбаева.