21:40, 26 Май 2024 | GMT +6
Штангистка из Казахстана выиграла юношеский чемпионат мира в Перу
Команда Казахстана по тяжелой атлетике завоевала вторую золотую медаль на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Лиме (Перу), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Автором победы стала Аянат Жумагали. Она заняла первое место в категории до 76 килограммов. Ее итоговый результат составил 222 (97+125) килограмма.
Ранее Нурдос Сабыр также взял золото, а Акжол Курманбек завоевал серебро. Также в активе команды Казахстана бронза, которую завоевала Сания Орманбаева.