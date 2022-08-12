12 Августа 2022 22:21

Штангист Отепберген Алиев завоевал «бронзу» Игр исламской солидарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский штангист Отепберген Алиев стал бронзовым призером Игр исламской солидарности в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал третьим в весовой категории до 61 кг. Спортсмен в сумме двоеборья показал 271 (120+151) кг.

Ранее Арли Чонтей завоевал золотую медаль в категории до 55 килограммов.

Фото: olympic.kz