Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Штангист Отепберген Алиев завоевал «бронзу» Игр исламской солидарности
12 Августа 2022 22:21

Штангист Отепберген Алиев завоевал «бронзу» Игр исламской солидарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский штангист Отепберген Алиев стал бронзовым призером Игр исламской солидарности в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал третьим в весовой категории до 61 кг. Спортсмен в сумме двоеборья показал 271 (120+151) кг.

Ранее Арли Чонтей завоевал золотую медаль в категории до 55 килограммов.


Фото: olympic.kz

Новости по теме
Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы
Более 500 тыс. детей занимаются спортом по системе подушевого финансирования в РК
Выделят 136 млрд тенге на развитие спортивной инфраструктуры в РК
Читайте также
Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале на турнире WTA 1000 в США
Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы
Более 500 тыс. детей занимаются спортом по системе подушевого финансирования в РК
Спецзаседание Транспортного координационного комитета прошло в Стамбуле
Казахстанская каратистка завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности
Выделят 136 млрд тенге на развитие спортивной инфраструктуры в РК
Бәйге-марафон пройдет в Казахстане
Баскетбольный клуб «Астана» объявил о подписании американского игрока
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив