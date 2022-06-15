15 Июня 2022 04:08

Штангист из РК установил мировой рекорд и выиграл золотую медаль на чемпионате мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский штангист Едиге Емберды выиграл золотую медаль на юношеском чемпионате мира, который проходит в Мексике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

В турнире категории с лимитом в 73 кг, где соревновались девять участников, 17-летний Емберды финишировал с результатом 306 (134+172) кг.

В первом упражнении казахстанец за победу боролся с Диорбеком Эрматовым из Узбекистана. Емберды не справился со стартовым подходом (130 кг), но затем поднял штангу весом в 134 кг и выиграл золото.

В заключительном подходе казахстанец установил новый мировой рекорд в «толчке» - 172 кг.

Серебряным медалистом турнира стал Д. Эрматов, который «толкнул» в финальной попытке штангу в 157 кг. Бронза у Брайана Ибаньеса Герреро из Канады, остановившегося на результате в 156 кг.



