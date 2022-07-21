21 Июля 2022 18:42

Штангист Денис Полубояринов завоевал золотую медаль юношеского чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский штангист Денис Полубояринов стал чемпионом Азии среди юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен выиграл соревнования в весовой категории до 81 кг. В сумме двоеборья ему удалось поднять 313 (140+173) кг.

Также результат Дениса пойдет в зачет ЧА среди юниоров. Результат будет известен после выступления спортсменов до 20 лет.









Фото: olympic.kz