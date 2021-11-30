Штамм «омикрон» в Казахстане не выявлен - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов рассказал о работе по выявлению нового штамма коронавируса «омикрон», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в Казахстане штамм «омикрон» не выявлен, работа по секвенированию вируса продолжается, мы проводим эту работу на регулярной основе. Сегодня было принято дополнительное решение на заседании Правительства - продолжить и активизировать работу секвенации этих штаммов. Результаты в ближайшее время, где-то в третьей декаде декабря, с учетом длительности проведения этих процедур будем знать», - прокомментировал Марат Шоранов журналистам в кулуарах Правительства.

По словам Марата Шоранова, штамм «омикрон» чувствителен к ПЦР-тестам, он выявляется.

«Это значит, что рутинное ПЦР-тестирование выявляет всех пациентов. Выявить штамм - для этого нужно провести дополнительное исследование секвенации вируса, это очень трудоемкий долгий процесс. Около 2-4 недель занимает. Поэтому мы эту работу начали, в конце декабря нас будет уже более полная картина о видах циркулирующих штаммов на территории Казахстана», - отметил первый вице-министр.

Он также ответил на вопрос, есть ли у Минздрава протокол лечения нового штамма.

«Протокол лечения коронавирусной инфекции один. Он не делится по штаммам, в то же время, сейчас необходимо получить более детальную информацию о видах, о клинических симптомах протекания этого штамма. Понятно, что вирус мутирует. Несмотря на снижение, которое сейчас есть, конечно, мы понимаем, что данный вирус может мутировать. Это, возможно, даже не последняя мутация. Будем соответствующие корректировки в протокол вводить, но главное - это изучение вопросов вакцинации, степени эффективности текущих действующих вакцин. Соответственно, это занимает время», - заявил Марат Шоранов.

Ранее сообщалось, что учитывая появление нового варианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон», в целях недопущения его завоза на территорию республики на Межведомственной комиссии принято решение ввести с 3 декабря текущего года ограничение на въезд в РК иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.