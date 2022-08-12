12 Августа 2022 15:25

Штамм «омикрон» превалирует в Казахстане - врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории Бахыт Кошерова рассказала об особенностях течения коронавирусной инфекции у взрослых пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам врача, клиника КВИ изменилась в связи превалированием циркуляции штамма «омикрон».

«Сегодня клиническое течение COVID-19 отличается от того, которое было в начале пандемии. Прежде всего сократился инкубационный период до 2-4 дней при инфицировании штаммом «омикрон». Следует отметить, что он превалирует в нашей стране. Заболевание может начинаться с повышения температуры тела или без повышения температуры. Характерна выраженная общая слабость, а также возможны головная боль и потливость, ломота в теле, першение и боли в горле при глотании, заложенность носа, редкий сухой кашель, звон в ушах, нарушения слуха, у отдельных больных - диарея», - пояснила Бахыт Кошерова на пресс-конференции в СЦК.

Если ранее определяющими критериями тяжести являлись признаки дыхательной недостаточности, обусловленные пневмонией, то сегодня у пациентов тяжесть состояния может быть обусловлена симптомами интоксикации, полиорганностью поражения, системностью воспаления, развитием осложнений, тяжестью сочетанных и сопутствующих заболеваний.

«Развитие среднетяжелого и тяжелого течения заболевания может быть без поражения легких за счет синдрома интоксикации, сосудистых и водно-электролитных и других нарушений. Только врач может определить степень тяжести заболевания», - сказала Б. Кошерова.

Доктор напомнила о важности наблюдения за течением заболевания у лиц пожилого и старческого возраста, в частности, у лиц старше 60 лет. Так, у пожилых людей проявляется атипичная картина заболевания - без лихорадки, кашля, одышки, возможна общая слабость, снижение концентрации внимания и физической активности, потеря аппетита, изменение психического статуса.

Бахыт Кошерова заявила, что пациентов может беспокоить расстройство стула и сильные боли в животе. Симптомы COVID-19 у пожилых людей могут быть легкими, не соответствовать тяжести заболевания и серьезности прогноза.

«Отсутствие вакцинации и ревакцинации тоже является фактором риска тяжелого осложненного течения COVID-19», - отметила доктор , добавив, что в реанимационные отделения чаще попадают невакцинированные пациенты.