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Штаб волонтеров создан в Кызылорде
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Штаб волонтеров создан в городе Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.
В Кызылорде по инициативе КГУ «Молодежный ресурсный центр» прошло совещание с участием представителей молодежных ресурсных центров, молодежных организаций, неправительственных организаций, заместителей по воспитательной работе высших и профессионально-технических учебных заведений, активистов общества.
В частности, был затронут вопрос создания Штаба волонтеров. Все участники мероприятия поддержали эту идею. Руководителем штаба был избран директор общественного объединения «Волонтеры Кызылорда» Ольга Чебакова.
Отмечено, что в течение года будут проводиться работы волонтерского штаба по семи основным направлениям: «Bilim», «Say’lyq», «Sabaqtastyq», «Taza Alem», «Asyl mura», «Qamqor», «U’mit».
Напомним, своим Указом Глава государства объявил 2020 год Годом волонтера, а 10 декабря 2019 года он принял участие в церемонии закрытия Года молодежи и старта Года волонтера, в ходе которой Касым-Жомарт Токаев предложил увеличить стипендию волонтерам.
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