Штаб волонтеров планируют открыть в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области представители волонтерских движений планируют открыть специальный региональный штаб волонтеров. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал участник торжественной церемонии запуска республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz Ержан Даулетбаев.

«Прежде всего, хотелось бы отметить, что состоявшееся с участием Президента Касым-Жомарта Токаева мероприятие дало нам возможность наладить связи с другими регионами и совместно с ними прорабатывать нужные для нас общие моменты. Понравилось то, что Президент в свободном формате и искренне поддержал и поддерживает волонтерское направление», - отметил Е. Даулетбаев.

Отметим, что в Алматинской области в настоящее время имеются 19 волонтерских организаций, объединяющих более тысячи волонтеров. Ими на сегодня сделано немало хороших и важных дел.

«Что касается нашей конкретно работы, то она включает в себя акции по поддержке одиноких людей пожилого возраста. Помогаем с уборкой в их домах, многодетным и малообеспеченным семьям - в приобретении продуктов питания, в сборе необходимых вещей. Скоро мы планируем открытие фронт-офиса штаба волонтеров Алматинской области на базе Центра обслуживания молодежи, где будет располагаться пункт сбора вещей. Туда любой волонтер может прийти и свободно работать, проводить определенные мероприятия. Кроме того, в рамках направления «Birgemiz: Bilim» планируем на базе районных молодежных центров обучать английскому языку сельскую молодежь», - поделился волонтер из Жетысу.