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Штаб волонтеров открыт в Нур-Султане

7 Января 2020 17:12
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Штаб волонтеров открыт в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штаб действует на базе МРЦ «Астана Жастары», в котором на сегодня зарегистрировано более 2000 волонтеров, передает МИА Казинформ« со ссылкой на официальный сайт акимата.

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При штабе функционирует Школа Волонтеров «ASTANA VOLUNTEERS». Здесь ведется обучение по следующим направлениям: социальное, спортивное, EVENT и ECO волонтерство. Кроме того, готовят волонтеров по чрезвычайным ситуациям. Пройти обучение можно уже в феврале текущего года.

Стоит отметить, что студентам, активно участвующим в волонтерском движении, повысят стипендию на 30 процентов. В течение года в столице будут организованы такие проекты, как передвижной эко-лагерь для волонтеров «VOLUNTEERS CAMP» в рамках акции «Бірге – Таза Қазақстан».

Более 500 волонтеров обеспечат экипировкой, питанием, транспортными услугами. Также, планируется ряд мероприятий в рамках национального проекта «Безопасный город».

Особое внимание в Нур-Султане уделяется развитию инклюзивного волонтерства, которое предполагает включение в волонтерскую деятельность людей с ограниченными возможностями. Год волонтера пройдет под девизом – «Birgemiz», «Мы - вместе».

Напомним, своим Указом Глава государства объявил 2020 год Годом волонтера, а 10 декабря 2019 года он принял участие в церемонии закрытия Года молодежи и старта Года волонтера, в ходе которой Касым-Жомарт Токаев предложил увеличить стипендию волонтерам.




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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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