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Штаб по оказанию помощи пострадавшим при взрыве газа создан в Акмолинской области

17 Ноября 2021 14:46
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Штаб по оказанию помощи пострадавшим при взрыве газа создан в Акмолинской области

ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области создан штаб по оказанию помощи пострадавшим при взрыве газа в поселке Шортанды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в настоящее время семьи пострадавших размещены у родственников. Между тем, акиматом Шортандинского района выделены две квартиры для погорельцев. Также будет оказана помощь по организации похорон погибших.

Также в регионе создан штаб по оказанию помощи пострадавшим.

«По факту взрыва газового баллона в Шортанды акмолинские полицейские начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 306 УК РК с переквалификацией на ч. 3 ст. 292 УК «Нарушение требований пожарной безопасности», - отметили в ведомстве.

Как уточнили в полиции, для установления обстоятельств и причин произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория. Предварительно установлено, что пожар произошел вследствие взрыва газового баллона.

Напомним, 16 ноября в поселке Шортанды произошел хлопок газовоздушной смеси в частном жилом доме на три хозяина. На месте происшествия обнаружены тела трех человек (двух взрослых женщин и одного ребенка). С различными травмами доставлены в районную центральную больницу и больницу города Нур-Султана десять человек.

Медики прокомментировали состояние пострадавших.

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#Акмолинская область   #Происшествия  
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Автор:

Оксана Матасова

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