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Штаб независимых наблюдателей за предстоящими выборами создали в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
22 Декабря 2020, 11:58
Штаб независимых наблюдателей за предстоящими выборами создали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начала работу Штаб независимых общественных наблюдателей за выборами депутатов Мажилиса парламента и маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициатором создания Штаба является Общественный фонд «Дорогу молодым» РК, занимающийся решением социальных проблем молодежи и выпускников детских домов.

Президент фонда Рафаэль Гасанов отметил, что со дня своего основания фонд был на передовой в решении социальных проблем молодежи Казахстана.

«В этом году нашему фонду исполнилось пять лет. Мы взрослеем, и наши проблемы тоже. Сегодня мы доросли до того, чтобы принимать непосредственное участие в построении справедливого и открытого общества. Пару месяцев назад известный общественный деятель Айгуль Соловьева озвучила идею создания Хартии «О беспристрастном и честном наблюдении на выборах. Призыв к поддержке и сам текст, основанный на принципах ОБСЕ и Конвенции о стандартах демократических выборов были размещены в социальных сетях и на брифингах. Это начинание было поддержано многими прогрессивными общественниками»»,- сказал Рафаэль Гасанов.

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В штабе на сегодня уже более ста человек, которые желают активно участвовать в процессе наблюдения за предстоящими выборами. Фонд приглашает в штаб волонтеров, не имеющих связей с политическими организациями, но которые неравнодушны к тому, что происходит в их стране, и намерены принять прямое участие в строительстве справедливого открытого общества.

По словам общественного деятеля Андрея Андреева, сейчас молодежь все больше участвуют в политической жизни страны.

«На данный момент у общества созрела такая инициатива, того, что нужно голосовать. А наша задача проследить, чтобы выборы прошли в полном соответствии законом. Для нас важно чтобы выборы прошли прозрачно. Главное чтобы все было честно и справедливо», - отметил спикер.


Алматы   Общество   Молодежь   Выборы-2021  
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