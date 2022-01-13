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Штаб МВК одобрил новые правила въезда в Казахстан

13 Января 2022 18:30
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Штаб МВК одобрил новые правила въезда в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По сообщению пресс-службы авиакомпании Air Astana, согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК, с 15 января 2022 года начинают действовать новые правила въезда в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Алматинская трагедия».

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Согласно принятому документу, все пассажиры (включая вакцинированных пассажиров), прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны будут предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 (справка считается действительной в течение 72 часов с даты забора материала до момента пересечения границы Республики Казахстан). Справка должна быть составлена на английском, русском или казахском языке. Исключение составляют дети до 5 лет.

В случае отсутствия отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, пассажиры, включая граждан Казахстана и лиц, имеющих вид на жительство на территории РК, не будут допущены на борт из аэропорта вылета.

Подробнее - читайте в документе Постановление Главного государственного санитарного врача РК № 3 от 13.01.2022г.


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#Туризм   #Коронавирус в РК  
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